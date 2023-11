Incendio nell'Ennese. Un canadair sta lavorando per domare il rogo divampato in contrada Castellaccio in quel di Aidone.

Incendio nell’Ennese. Un canadair sta lavorando per domare il rogo divampato in contrada Castellaccio in quel di Aidone. Le fiamme stanno distruggendo la macchia mediterranea, le sterpaglie e l’area boschiva. Sono intervenuti due squadre dei Vigili del Fuoco di Enna e Piazza Armerina nonché una pattuglia del corpo forestale.