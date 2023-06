Sale sulla metro, ma c’è dell’acido sul sedile: donna finisce ustionata

Una donna è rimasta ustionata dopo essersi seduta sul sedile della metro a Roma; la scientifica ha ritrovato una bottiglietta con del liquido

Una donna è rimasta ustionata dopo essersi seduta, in attesa del treno, su un sedile all’interno della stazione della metropolitana a Porta Furba, sulla Tuscolana a Roma.

La donna aveva notato la sostanza incolore ma pensava fosse acqua o un liquido non pericoloso. Poco dopo invece è comparsa un’ustione e, arrivata a Termini, la donna è scesa dal treno per chiedere assistenza al personale Atac.

Rinvenuta una bottiglia con del liquido giallo sul sedile



Sul posto sono intervenuti gli specialisti della scientifica: è stata rinvenuta una bottiglietta contenente del liquido giallo nei pressi del sedile su cui la donna si è seduta, e sono in corso indagini per far luce su quanto accaduto