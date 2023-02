Sanità privata in piazza contro l’assessore Volo: SEGUI LA DIRETTA

I rappresentanti dei laboratori d'analisi e dei centri convenzionati manifestano contro il governo. Le voci e le immagini.

protesta laboratori analisi

protesta laboratori analisi 2















In piazza per protestare contro i provvedimenti dell’assessorato regionale alla Salute, al culmine di quattro giorni di sciopero. Scendono in strada i rappresentanti della Sanità privata, dei centri convenzionati e dei laboratori d’analisi. Come annunciato qualche giorno fa, si dirigeranno verso l’assessorato di piazza Ottavio Ziino dove consegneranno simbolicamente le chiavi dei loro centri, come segno di protesta, appunto. Il tema al centro della questione è principalmente quello del riconoscimento degli extrabudget, cioè delle prestazioni effettuate dai centri soprattutto durante il periodo di pandemia, e per i quali i privati richiedono il rimborso.

Nei giorni scorsi, l’assessore Giovanna Volo aveva risposto alla “serrata”, chiedendo un potenziamento delle strutture pubbliche. Una mossa che aveva spinto i rappresentanti dei laboratori a parlare di possibile “danno erariale” e preannunciando segnalazioni alla Corte dei conti.

SEGUI LA DIRETTA

11.05 L’avvio della marcia – Partita da pochi minuti la manifestazione dei rappresentanti della Sanità privata. Dalla stazione Notarbartolo si dirigeranno verso piazza Ottavio Ziino, sede dell’assessorato regionale alla Salute. Circa 2.500 i manifestanti, arrivati da tutta la Sicilia e destinati a crescere nel corso della mattinata.

11.50 Le adesioni – Stando a una stima degli organizzatori, sono circa 4mila le persone che hanno partecipato alla manifestazione di protesta, in rappresentanza dei circa 1.800 laboratori che hanno deciso di aderire allo sciopero.