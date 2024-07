Proroga dello sconto in fattura con il Superbonus ed esenzione Imu per i terremotati, le ultime novità

Le notizie dopo l'ultima interrogazione in Commissione Finanza alla Camera.

Niente proroga per lo sconto in fattura per gli interventi eseguiti con il Superbonus: si va, quindi, verso lo stop alla deroga, così come si ferma anche l’azzeramento dell’Imu per i terremotati dell’Emilia Romagna (anno 2012).

Sono queste le principali novità emerse dall’interrogazione in Commissione Finanza alla Camera lo scorso 24 luglio.

Sconto in fattura Superbonus, verso lo stop: cosa cambia

Durante la riunione alla Commissione Finanza si è discusso dello sconto in fattura e della cessione del credito per le zone colpite dal terremoto del 2012 in Emilia Romagna. La richiesta era quella di ottenere una proroga per gli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 2012 in Emilia Romagna, ma il Mef sembra intenzionato a non concederla. Al tempo stesso, però, delle deroghe sono previste per altre Regioni terremotate come Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria.

Per le zone colpite dal sisma del 2012 in Emilia Romagna non dovrebbe essere prevista per il 2024 neanche l’esenzione dall’Imu, precedentemente prorogata fino al 31 dicembre 2023. In caso di cambiamenti su questo fronte, però, chi ha già versato l’importo della prima rata dovrebbe ottenere un rimborso.

Le motivazioni

Il Dl 39 del 29 marzo 2024 prevede che possano usufruire ancora dello sconto in fattura e della cessione del credito per interventi con il Superbonus solo le zone terremotate dal 9 aprile 2009 al 24 agosto 2016, con l’esclusione dell’Emilia Romagna. Secondo le analisi del Mef, infatti, mancherebbero i dati su quanti siano gli effettivi beneficiari. Un elemento che impedirebbe di fatto di quantificare i costi dell’inclusione della Regione nella deroga prevista.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio