Sicilia, assessore Falcone: “Oltre 32mila richieste per bonus caro mutui”

"Oltre 32mila siciliani hanno presentato la loro richiesta per ottenere il Bonus caro mutui voluto dalla Regione Siciliana".

“Oltre 32mila siciliani hanno presentato la loro richiesta per ottenere il Bonus caro mutui voluto dalla Regione siciliana. Oggi si è concluso il bando. Il gradimento che abbiamo registrato ha superato tutte le aspettative, siamo già al lavoro per reperire risorse aggiuntive rispetto ai 50 milioni già stanziati”. Lo scrive su Facebook l’assessore all’Economia della Regione siciliana, Marco Falcone, spiegando che “la Sicilia ha fatto da apripista rispetto al resto d’Italia, ribaltando quell’idea per cui la nostra Regione debba sempre stare in fondo alle classifiche”.

“Il bonus caro mutui ha funzionato”

“Quando abbiamo lanciato l’idea – ricorda l’esponente della Giunta Schifani -, in pochi credevano che la Regione potesse assumere con efficacia un ruolo da protagonista nella lotta al caro mutui e, più in generale, al caro vita. Adesso possiamo, invece, affermare di aver raggiunto l’obiettivo: il bonus caro mutui ha funzionato e i cittadini hanno colto con convinzione e in gran numero l’opportunità di aiuti fino a tremila euro sul biennio 2022/23. Merito ai nostri uffici e all’Irfis-FinSicilia spa per il grande impegno messo in campo, nell’interesse delle famiglie”.