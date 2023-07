Siracusa, evade da domiciliari 2 volte in 2 giorni: 43enne in carcere

La donna era finita nello stesso carcere etneo già due giorni prima, in occasione del suo arresto in flagranza per evasione

I carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno arrestato una 43enne, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento del Tribunale di Siracusa, poiché, benché sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e armi, ha più volte violato le prescrizioni.

Il provvedimento

Le segnalazioni sono state comunicate dai militari all’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento con il quale la donna è stata trasferita in carcere a Catania. La 43enne era finita nello stesso carcere etneo già due giorni prima, in occasione del suo arresto in flagranza per evasione, perché nonostante fosse sottoposta alla detenzione domiciliare non aveva esitato a scendere in strada e ingaggiare una lite con i vicini di casa. Dopo l’udienza di convalida, in quella circostanza, le erano stati ripristinati i domiciliari.