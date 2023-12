Sorpreso a cedere cocaina, arrestato 21enne di Niscemi

L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Gela

I carabinieri della Stazione di Niscemi nel corso di un servizio finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 21enne italiano di Niscemi.

I controlli dei carabinieri

In particolare i carabinieri, nel corso del servizio, dopo aver seguito due persone del luogo conosciute come assuntori di sostanza stupefacente, notavano il 21enne in procinto di consegnare due involucri di cocaina, che veniva prontamente bloccato. A seguito della perquisizione personale e dell’abitazione i militari rinvenivano 30 grammi di cocaina, 120 grammi di hashish, un bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga. Sequestrati circa 250 euro nella disponibilità dell’uomo, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il provvedimento

L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Gela su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari per il ragazzo.