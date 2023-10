Sparatoria in un campus di Baltimora, almeno 5 feriti

La sparatoria è avvenuta nel giorno dell'incoronazione di 'Mister' e 'Miss Morgan State'. L'università conta oltre 9.000 studenti

Sparatoria in un campus di Baltimora. Sono state segnalate “diverse vittime coinvolte”, almeno cinque persone rimaste ferite nei pressi della Morgan State University. I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. Non sono in pericolo di vita, ha detto un portavoce della Polizia, come riporta la Cbs.

L’intervento della polizia

Intorno alle 22 ora locale la Polizia di Baltimora è stata chiamata a intervenire per una sparatoria all’indirizzo, secondo il Baltimore Banner, di un campus della Morgan State University. Circa 40 minuti dopo la polizia ha confermato “diverse vittime” invitando le persone nell’area a stare al riparo. La Morgan State University ha consigliato di stare lontano dalle aree della Thurgood Marshall Hall e del Murphy Fine Arts Center.

La sparatoria è avvenuta nel giorno dell’incoronazione di ‘Mister’ e ‘Miss Morgan State’. L’università conta oltre 9.000 studenti. L’organizzazione Gun Violence Archive ha registrato finora sette sparatorie di massa nel mese di ottobre negli Stati Uniti. Il totale del 2023 è di 530.