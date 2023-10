Sport bonus 2023, dal 15 ottobre al via la seconda finestra: come fare domanda

Al via la seconda finestra per lo Sport bonus 2023, il credito di imposta per la realizzazione e la manutenzione di impianti sportivi.

A partire dal 15 ottobre le imprese potranno presentare le domande di accesso alla seconda finestra annuale dello Sport bonus 2023, il credito di imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione e restauro degli impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Le richieste potranno essere inviate fino al 14 novembre 2023, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport.

Sport bonus 2023, chiusa la prima finestra

Nelle scorse settimane si è chiusa la prima finestra del 2023. Inizialmente prevista entro 30 giorni dall’apertura avvenuta lo scorso 30 maggio, la scadenza era slittata al 15 luglio 2023 per la chiusura del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantesche programmata dal 26 giugno 2023 al 1° luglio 2023, oltre all’esigenza di “consentire alle imprese interessate ulteriori erogazioni liberali nell’ambito del provvedimento in parola”.

Nei giorni scorsi il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’elenco dei beneficiari che hanno presentato domanda in occasione della prima finestra. L’elenco completo con i relativi importi è consultabile sul sito web del Dipartimento (clicca qui).

Sport bonus 2023, cos’è e come funziona

La misura dello Sport bonus 2023 era stata introdotta dalla Legge di Bilancio del 2019 ed è stata mantenuta con il varo della Manovra 2023 di dicembre 2022.

Il contributo è rivolto, per l’anno in corso, alle imprese alle quali viene riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

Il limite dell’importo erogabile per le imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui, riferiti al 2022. L’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può superare la somma dei 15 milioni di euro per l’anno in corso.

Sport bonus 2023, i documenti da presentare

Per ottenere lo Sport bonus 2023, le imprese dovranno presentare:

Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;

Visura camerale dell’impresa erogatrice;

Contratto di affitto o concessione dell’impianto sportivo interessato dall’intervento;

Dichiarazione in carta libera del soggetto beneficiario della volontà di accettare l’erogazione liberale, con indicazione dell’importo e del tipo di lavori che intende realizzare (nuova opera, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia).

Per scaricare il modulo per la richiesta è necessario cliccare sul link messo a disposizione dalla piattaforma (clicca qui).