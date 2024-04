Stop di Adidas alla maglia della Germania numero 44: somiglianza con le SS naziste

La scelta del carattere ha fatto scoppiare il caso dopo la presentazione delle maglie in vista dei prossimi Europei di calcio

A pochi giorni dal divorzio tra Adidas e la nazionale di calcio tedesca (la Germania dal 2027 passerà a Nike per 100 milioni a stagione), il famoso marchio ha deciso di vietare la personalizzazione della maglia della Germania con il numero 44. Il motivo è dovuto alla somiglianza del carattere scelto per i numeri sulle maglie con il simbolo utilizzato dalle SS naziste, ovvero l’organizzazione paramilitare del partito nazionalsocialista tedesco nella Seconda guerra mondiale.

Stop di Adidas, caso scoppiato sui social dopo la presentazione delle maglie

Il caso è scoppiato dopo la presentazione delle maglie di calcio in vista dei prossimi Europei, occasione in cui lo storico tedesco Michael König aveva rivelato una particolare somiglianza del numero 4 con il simbolo delle SS, sottolineando che la scelta del carattere era “molto discutibile”. Oliver Brüggen, portavoce dell’Adidas, ha negato che la somiglianza del kit con i simboli nazisti fosse intenzionale. “Noi come azienda ci impegniamo a opporci alla xenofobia, all’antisemitismo, alla violenza e all’odio in ogni forma. Bloccheremo la personalizzazione delle maglie”.

Stop di Adidas, evitare la diffusione di maglie evocative

Al prossimo Europeo le maglie che si possono utilizzare vanno dal numero sono 1 al 23, ma all’infuori della competizione i giocatori hanno la possibilità di scegliere anche altri numeri. Inoltre presso i negozi Adidas qualsiasi tifoso può decidere di personalizzare come meglio crede la maglia della Germania con il nome e il numero desiderati. Per questo motivo al fine di evitare una possibile ondata di maglie evocative, lo sponsor tecnico ha bloccato la vendita del numero 44.

