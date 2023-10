Strage nel Maine, trovato suicida il killer: era ricercato da due giorni

Il riservista dell'esercito americano accusato di aver ucciso 18 persone e ferito altre 13 in una sala da bowling e in un ristorante

E’ stato trovato suicida Robert Card, il riservista dell’esercito americano accusato di aver ucciso 18 persone e ferito altre 13 in una sala da bowling e in un ristorante a Lewiston, nel Maine. Il killer è stato trovato morto dopo una caccia all’uomo durata due giorni, si è sparato un colpo di pistola. Lo ha detto il commissario statale per la pubblica sicurezza Michael Sauschuck nel corso di una conferenza stampa.

Trovato vicino a un centro di riciclaggio

Una fonte della sicurezza Usa ha detto alla Cnn che il corpo di Card è stato trovato vicino a un centro di riciclaggio dal quale era stato recentemente licenziato. Il governatore del Maine Janet Mills ha detto di aver “tirato un sospiro di sollievo sapendo che Card non è più una minaccia per nessuno”.