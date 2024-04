Superenalotto, centrato un 5+1 a Palermo: vincita da oltre 637.000 euro

A rivelarlo è stata l'agenzia di stampa AgiPro, spiegando che la schedina vincente è stata trasmessa in una tabaccheria del capoluogo

Nella serata di sabato 13 aprile è stato realizzato un “5+1” al Superenalotto, per una vincita complessiva da 637.069,52 euro. Il fortunato ha vinto a Palermo e la combinazione vincente è stata riscontrata presso la tabaccheria palermitana di viale delle Alpi 97D.

Palermo, vinti oltre 637.000 euro al Superenalotto

Un concorso di Superenalotto–Superstar numero 59 di ieri 13 aprile senza nessun “sei”, con la combinazione vincente che è stata la seguente: 1, 6, 7, 11, 79, 88, numero Jolly 15 e numero Superstar 26. Tuttavia, è stato centrato un “5+1” a Palermo, per una vincita complessiva da 637.069,52 euro. A rivelarlo è stata l’agenzia di stampa AgiPro, spiegando che la schedina vincente è stata trasmessa in una tabaccheria di viale delle Alpi al 97D nel capoluogo siciliano. Inoltre, sempre nella giornata di ieri sabato 13 aprile sono stati anche realizzati 31 punti “5” per una quota unica da 6.639,44 euro.

Jackpot salito a oltre 90.000.000 euro

Adesso, il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘sei’ è salito a quota 90.400.000 euro. L’ultimo “6” registrato è stato quello dello scorso 16 novembre 2023 a Rovigo per una quota totale di 85,1 milioni di euro.