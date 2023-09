Taglio del nastro al Salina Doc Fest: protagonista della XVII edizione la “donna oltre confini”

Prenderà il via oggi, per concludersi domenica 17 settembre, il Salina Doc Fest – Donna Oltre Confini, fondato e diretto da Giovanna Taviani

SANTA MARINA DI SALINA (ME) – Prenderà il via oggi, per concludersi domenica 17 settembre, il Salina Doc Fest – Donna Oltre Confini, fondato e diretto da Giovanna Taviani. Il festival del documentario narrativo, dedicato alla donna e alle donne, si svolge nella perla delle Isole Eolie con un programma ricco di proiezioni, incontri, spettacoli dal vivo, degustazioni di vini locali.

Ricco di iniziative e anteprime il programma del Salina Doc Fest, (consultabile al link www.salinadocfest.it/programma-2023/) quest’anno si focalizzerà sulla figura femminile nelle sue azioni audaci e coraggiose che hanno segnato la storia e il linguaggio cinematografico.

“Continua il nostro discorso sull’Isola come metafora femminile – sottolinea Giovanna Taviani – il cui unico confine è il mare. Nel nuovo concept realizzato da Qmi Stardust, dalle acque profonde delle Isole Eolie emerge un’isola che ha i contorni mutevoli e fuggenti di una donna: è l’isola di Salina, detta anche Didyme, che nel greco antico significa gemella, per i due coni di vulcano che la attraversano e che visti dal mare sembrano i seni di una dea supina emersa dall’acqua, con lo sguardo rivolto verso un nuovo orizzonte di libertà”. “L’urgenza del tema – prosegue la fondatrice della rassegna – nasce da una riflessione su quanto sta accadendo oggi nel mondo, a cominciare dalla nuova rivoluzione iraniana, il cui slogan Donna Vita Libertà restituisce alle donne un ruolo di protagonismo attivo per un rinnovamento globale della società in senso democratico. Alla cinematografia femminile iraniana e alle sue protagoniste il Salina Doc Fest dedicherà un Focus Donne e Iran, nella speranza, e nella convinzione, che l’unico modo per aiutare il movimento delle donne iraniane è parlare di loro. Non farle sentire sole”.

Numerosi, anche quest’anno, i film in concorso. Produzioni italiane ed internazionali, che permetteranno di spaziare attraverso varie visioni ed interpretazioni del tema proposto. Numerosi anche gli eventi connessi alla rassegna. Tra i più attesi certamente l’omaggio ad Agnès Varda, regista, sceneggiatrice e fotografa francese, esponente di spicco della Nouvelle Vague con una sorpresa: il dialogo tra la Varda e Cecilia Mangini, in un’intervista inedita realizzata da Paolo Pisanelli.