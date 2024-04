Tragedia in campo: calciatore muore dopo essersi scontrato con un muro

Lo sfortunato giocatore non è riuscito ad arrestare la sua corsa e si è schiantato contro un muro all'esterno del rettangolo verde

Una tragedia assurda scuote il calcio argentino: un giovane giocatore è morto durante una partita dopo essersi scontrato contro un muro che era posto poco oltre la linea di fondo. Il drammatico evento è accaduto domenica nella provincia di Corrientes, in un match della Liga de Bella Vista tra Citrex e Pedro Ferré. Era da poco iniziato il secondo tempo, quando al 10′ un giocatore della squadra ospite, il 23enne Angel Elias Ojeda, non è riuscito a fermare la sua corsa nell’inseguire il pallone ed ha sbattuto violentemente contro un muro perimetrale del terreno di gioco.

La ricostruzione del dramma

La situazione è apparsa immediatamente in tutta la sua gravità. L’arbitro della partita, Gabriel Beltran, ha spiegato che il calciatore ha iniziato ad avere convulsioni subito dopo l’impatto. A quel punto la paura è dilagata in campo e sugli spalti, con i giocatori delle due squadre e gli spettatori che si sono lasciati andare a scene di disperazione. L’immediato intervento del personale medico presente ha provato in tutti i modi a salvare il ragazzo, ma non c’è stato niente da fare: Ojeda è morto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale di Bella Vista.

L’ambulanza è arrivata 15 minuti dopo il malore

Un giornalista sportivo presente sul posto ha inoltre raccontato che l’ambulanza ha impiegato circa 15 minuti per raggiungere lo stadio, un ulteriore elemento che non ha dato una mano allo sfortunato calciatore argentino. Anche la Liga de Bella Vista ha espresso sui social il suo cordoglio per la terribile perdita di una vita così giovane: “Con profondo dolore“, è stato il messaggio postato. Difficile aggiungere altro.

