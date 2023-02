L’amore per il cinema incontra il mare e il cibo di Sicilia nel Trapani Film Festival

I dettagli sulla prima edizione del Trapani Film Festival, una celebrazione del cinema in terra siciliana.

Trapani città d’arte, di mare, street food e… cinema. Grazie all’attenzione posta sul territorio da grandi produzioni nazionali e internazionali che negli ultimi anni hanno scelto il territorio trapanese come set cinematografico, è cresciuto anche il cineturismo e la passione per il… ciak. Da questo amore per la pellicola prende il via la prima edizione del Trapani Film Festival.

Si tratta di una celebrazione del cinema nata da una collaborazione tra Italia e America, grazie alla 3 Points Productions e ai direttori artistici di questa prima neonata manifestazione dedicata al piccolo e grande schermo: Francesco Torre, Michael Carlo Allen e Giuseppe Gentile.

Tutti i dettagli sul primo Trapani Film Festival

“Desideriamo portare la nostra conoscenza ed esperienza per creare un evento fresco e unico per registi, amanti del cinema e chiunque sia alla ricerca di momenti meravigliosi – affermano i tre direttori artistici -. Stiamo prendendo ciò che abbiamo imparato in quegli anni e stiamo costruendo qualcosa che pensiamo possa portare una cultura cinematografica più ricca in uno dei nostri posti preferiti al mondo”.

Il Trapani Film Festival si svolgerà a Casina delle Palme, gioiello nel cuore della città a ridosso del mare, dal 22 al 25 giugno 2023, con il patrocinio e la co-produzione del Comune di Trapani guidato dal sindaco Giacomo Tranchida, che ha creduto fortemente nella posa della “prima pietra” del Film Festival assieme all’assessore allo Spettacolo, Rosalia d’Alì.

Sono già aperte le candidature dei film in gara sul sito https://filmfreeway.com/TrapaniFILMFest: sarà possibile presentarsi fino al 5 giugno 2023.

Sono 4 le categorie in gara: Miglior Lungometraggio (Best feature film), Miglior Cortometraggio (Best Short film), Miglior Documentario (Best Documentary), Miglior Serie Tv/Web (Best Tv/Web Award).

A queste si aggiungono 3 speciali categorie: Trinacria Award, sezione dedicata alle opere girate, pre o post-prodotte in Sicilia; “Fame di Film”, sezione dedicata alle opere cinematografiche a tema cibo e vino; Premio Città di Trapani ai lavori artistici che valorizzano il territorio.

Le candidature saranno valutate da registi, critici, artisti e da membri del Comune di Trapani. I finalisti verranno comunicati il 10 giugno 2023. Nel corso del Trapani Film Fest, dal 22 al 25 giugno, i film in gara verranno valutati e votati da una giuria di tecnici del settore, registi, attori, giornalisti e critici cinematografici.

Il premio

Premio: i finalisti concorreranno per vincere un premio distributivo sulla piattaforma di streaming indipendente webeam.it (online da maggio 2023). Nel corso della finale verrà consegnato il premio “Cristallo di sale”, simbolo della Città di Trapani.