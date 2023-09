Tre arresti per spaccio a Ispica, sequestrati 100 grammi di cocaina

All’uomo è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, alle due donne l’obbligo di firma presso gli uffici di polizia giudiziaria

I carabinieri di Modica hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di coniugi, rispettivamente un 40enne ed una 33enne del posto. L’uomo, su cui grava la misura dell’affidamento ai servizi sociali, ha numerosi pregiudizi di polizia, in particolare reati specifici, contro il patrimonio e la persona. La donna invece risulta avere precedenti per reati di minor gravità.

L’intervento dei carabinieri

La coppia di coniugi, fermata a bordo di un’autovettura di media cilindrata, è stata sottoposta a perquisizione personale e veicolare nella periferia di Ispica. L’attività ha consentito il rinvenimento di 55 grammi di cocaina occultata addosso alla donna, nonché la somma di denaro in banconote di vario taglio pari a oltre 1000 euro nella disponibilità dell’uomo. L’attività è stata estesa all’abitazione della coppia dove è stato rinvenuto un bilancino elettronico e materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente.

La perquisizione domiciliare

Sottoposta a perquisizione domiciliare una 34enne ispicese, coniugata e casalinga. L’operazione di polizia ha sortito anche questa volta esito positivo, consentendo il rinvenimento ed il relativo sequestro di ulteriori 57 grammi di cocaina, celati in un anfratto dell’abitazione della donna. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro da parte dei militari operanti. All’uomo è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, mentre alle due donne l’obbligo di firma presso gli uffici di polizia giudiziaria.