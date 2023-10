Trema la terra a Napoli, ancora una scossa ai Campi Flegrei: scuole chiuse a Pozzuoli

Paura ma nessun danno. In tanti dopo aver avvertito la scossa sono scesi per strada ma non sono stati segnalati danni a cosa o persone

Nuovo terremoto oggi a Napoli. La scossa, con epicentro ancora una volta ai Campi Flegrei e di magnitudo 2.2 – dopo quella della tarda serata di ieri di magnitudo 4.0 -, è stata avvertita alle 4.15 e si è verificata a un km di profondità.

Paura ma nessun danno. In tanti sono scesi per strada ma non sono stati segnalati danni a cosa o persone. La scossa è stata avvertita distintamente dai residenti a Pozzuoli, nei quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, e Pianura, fino ad arrivare a Licola e Quarto, in provincia di Napoli.

Scuole chiuse a Pozzuoli

“Ho sospeso momentaneamente le attività didattiche e questa mattina ho fatto ulteriori verifiche negli edifici scolastici, e non ci dovrebbero essere problemi. Abbiamo trascorso la notte a monitorare il territorio: c’è solo un grande spavento, tanta paura, tra i cittadini. Abbiamo dato riscontro ad alcune segnalazioni che ci sono giunte, ma nessun danno”, ha detto all’Adnkronos Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, area colpita dalle scosse di terremoto.