Un weekend di riunioni, i progressisti: “Entro fine settimana il nostro candidato sindaco di Catania”

La nota di Pd, Movimento cinque stelle, Sinistra Italiana ed Europa Verde, dopo la rinuncia di Emiliano Abramo.

Una serie di incontri nel weekend da cui verrà fuori il nome del prossimo candidato sindaco di Catania per il fronte progressista.

È quanto viene annunciato in una breve nota dai partiti che compongono la coalizione che proverà a sfidare il centrodestra: Partito democratico, Movimento cinque stelle, Sinistra italiana ed Europa Verde.

“Catania chiede una svolta”

I partiti del Fronte progressista, si legge nella nota, “dopo la rinuncia di Emiliano Abramo alla candidatura a sindaco per la città di Catania, si impegnano a rappresentare il patrimonio etico, politico e progettuale emerso dai tavoli e dal programma, ricco e innovativo, che da questi è scaturito. Catania – prosegue la nota – ha chiesto una svolta profonda nella rappresentanza politica e un cambiamento radicale nelle idee e nei valori che la ispirano”.

Gli incontri nel weekend

Così, ecco anche la necessità di far presto, considerato che le elezioni sono previste tra poco più di due mesi e dato anche il fatto che presto potrebbe venire fuori il nome del candidato dei partiti di centrodestra che proprio oggi si riuniscono a Palermo per provare a trovare una quadra.

“Per queste ragioni – prosegue il Fronte progressista – i partiti hanno programmato una serie di incontri nel fine settimana, dai quali emergeranno i nomi del/la candidato/a sindaco e del ticket che i progressisti offriranno alla città per un futuro nuovo”.

Già in campo Bianco e Arcidiacono

Insomma, sarà un weekend di novità, visto che anche l’Mpa ha fatto intendere che potrebbe lanciare un proprio nome proprio in occasione di un evento previsto sabato prossimo. Intanto, non mancano le polemiche e le divisioni. Ha fatto discutere l’endorsement – raccolto con piacere, stando alle dichiarazioni a caldo – del grillino ed ex sottosegretario Giancarlo Cancelleri nei confronti dell’ex sindaco e ri-candidato Enzo Bianco. Mentre sul fronte della destra ha alzato la voce Pippo Arcidiacono ricordando di essere già sceso in campo. Ma dopo il weekend, tutto potrebbe cambiare.