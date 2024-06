Unieruro alla ricerca di nuovo personale, come presentare la candidatura

Possibile svolta per gli appassionati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore dell’elettronica e del consumo, Unieuro mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per gli appassionati.

Unieuro, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e varino in base alle esigenze del marchio, in generale i profili più ricercati sono i seguenti:

Venditori: Sono responsabili di assistere i clienti nel processo di acquisto e di fornire consulenza sui prodotti.

Cassieri: Si occupano delle operazioni di cassa e delle transazioni con i clienti.

Responsabili di Reparto: Supervisionano le attività del reparto, gestiscono il personale e si occupano dell’organizzazione e dell’allestimento del reparto.

Addetti al Magazzino e alla Logistica: Gestiscono l’arrivo e la distribuzione della merce nel magazzino.

Assistenti di Vendita: Supportano i venditori nella gestione del punto vendita e nell’assistenza ai clienti.

Responsabili di Area: Hanno il compito di coordinare più punti vendita all’interno di una determinata area geografica.

Esperti di Elettronica di Consumo: Sono specializzati in prodotti tecnologici specifici e forniscono consulenza avanzata ai clienti.

Specialisti di Marketing: Si occupano di pianificare e implementare strategie di marketing per promuovere i prodotti e il brand.

Responsabili delle Risorse Umane: Gestiscono le attività di reclutamento, formazione e sviluppo del personale.

Responsabili Finanziari e Amministrativi: Si occupano della gestione finanziaria e amministrativa dell’azienda.

Addetti al Servizio Clienti: Gestiscono le richieste e i reclami dei clienti, fornendo assistenza e supporto.

Tecnici e Riparatori: Si occupano di riparazioni e assistenza tecnica per i prodotti elettronici.

Unieuro, i requisiti per lavorare

Formazione ed Educazione

Competenze Tecniche

Esperienza Lavorativa

Orientamento al Cliente

Conoscenza delle Lingue

Abilità Comunicative

Flessibilità e Disponibilità

Capacità di Lavorare in Squadra

Motivazione e Passione

Unieuro, come candidarsi

È possibile candidarsi online attraverso la sezione dedicata al recruiting sul sito web.

