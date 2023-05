Precipita dal quarto piano: uomo vivo per miracolo, corsa in ospedale

Sono in corso le indagini sulla vicenda, avvenuta a Palermo nelle scorse ore. Al momento nessuna pista rimane esclusa.

Un uomo di 52 anni è caduto dal quarto piano di una palazzina situata in piazza Scaffa a Palermo, rimanendo però miracolosamente vivo.

Sono in corso le indagini sull’accaduto.

Uomo caduto dal quarto piano a Palermo, è vivo

Protagonista dell’incredibile vicenda è un palermitano di 52 anni. Sembra che il malcapitato sia precipitato dal quarto piano, per cause da accertare, cadendo nel lucernario.

Rimasto miracolosamente in vita, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale. Pare che abbia riportato delle fratture alle gambe e che i medici abbiano disposto il ricovero. Sul posto anche polizia e vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio: al momento, gli inquirenti non escludono alcuna possibilità.

Immagine di repertorio