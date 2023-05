Vende carte Pokémon a 19mila euro, in cambio riceve soldi falsi: tedesco truffato a Milano

La più classica delle truffe inizia da un'inserzione su eBay.

Credeva di avere fatto un affare e invece ha preso la più classica delle sole. A incappare nella truffa un giovane tedesco di 28 anni, pronto a sobbarcarsi, con la moglie 27enne e il fratello 22enne, ben 7 ore di viaggio in macchina da Ratisbona a Milano con l’intento di vendere 102 carte Pokémon per 19mila euro. Ciò che però gli rifilato il compratore altro non era che carta straccia.

Da eBay a Milano

eBay il luogo del primo contatto, con il tedesco a mettere in bella mostra la sua collezione di carte. Non c’è voluto molto per essere contattato da un acquirente dimostratosi molto interessato, talmente tanto da raggiungere l’intesa in poco tempo. E che intesa, visto che la somma pattuita è stata di 19mila euro, con la raccomandazione di effettuare lo scambio a mano in un bar di piazza Zavattari, a Milano, in zona San Siro.

La truffa

Secondo la testimonianza sembra che l’acquirente, stando ai tratti somatici, fosse un uomo originario dei Balcani. Una volta giunti al bar, dopo avere consumato, l’acquirente ha convinto il 28enne a seguirlo in bagno dove gli ha mostrato i soldi, un rotolo di banconote da 200 euro. Quando i due sono tornati al tavolo si è concretizzato lo scambio vero e proprio. Le carte da collezione sono passate nelle mani del compratore, il rotolo di banconote al venditore.