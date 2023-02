Verissimo, anticipazioni sabato 4 e domenica 5 febbraio: gli ospiti e le interviste

Tanti volti noti della tv saranno ospiti del salotto di Silvia Toffanin nel prossimo weekend. Ecco le anticipazioni

Sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023, alle ore 16.30, su Canale 5, torna il doppio appuntamento con “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin.

Il programma è diventato uno dei preferiti del palinsesto Mediaset pensato per il weekend dai telespettatori che non perdono una puntata.

Sin dall’inizio, la conduttrice cerca di garantire al suo pubblico interviste che sappiano far riflettere, conoscere meglio la vita degli ospiti e i loro progetti lavorativi e approfondire senza dimenticare di intrattenere.

Nel pomeriggio di questo nuovo weekend, Silvia Toffanin è pronta ad ospitare in studio un parterre di ospiti che saprà regalarsi con trasparenza e voglia di rivelarsi.

Maddalena Corvaglia e l’amicizia con Elisabetta Canalis: “È finita”

Sabato 4 febbraio 2023, Silvia Toffanin intervisterà Maddalena Corvaglia. L’ex velina si aprirà totalmente e non si escludono domande sia sulla sua vita privata sia sulla sfera professionale.

Pago e Serena

A proposito d’amore, Pago e Serena racconteranno la loro tormentata storia d’amore. Per una relazione che ha alti e bassi, ci sarà una coppia che non lo è solo nella vita ma anche nel lavoro. Si tratta di Sara Conti e Niccolò Macii, vincitori della medaglia d’oro agli ultimi campionati europei di pattinaggio di figura.

GFVip, in studio George Ciupilan

In tema Grande Fratello Vip, in studio arriverà George Ciupilan, l’ultimo eliminato dalla casa più spiata e chiacchierata d’Italia. Per affrontare il tema rapporto genitori – figli, Rosanna Lambertucci farà il ritratto della sua famiglia insieme alla figlia Angelica e alla nipotina Caterina.

Gerry Scotti

Domenica 5 febbraio 2023, invece, protagonista d’eccezione sarà Gerry Scotti, pronto a tornare su Canale 5 con una nuova edizione de “Lo Show dei record”. Spazio anche alla musica con Katia Ricciarelli che si concederà alle domande di Silvia Toffanin per ripercorrere la sua carriera nel segno della lirica, Beppe Carletti che è il fondatore dei Nomadi che festeggiano i loro primi sessant’anni e Marcella Bella con parte della sua famiglia a seguito.

Raul Bova e Maria Chiara Giannetta

Infine, in occasione della nuova stagione in arrivo dal 15 febbraio su Canale 5 di “Buongiorno mamma!”, Silvia Toffanin dialogherà con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Dove guardare Verissimo in tv e rivedere tutte le puntate in streaming

È possibile vedere Verissimo sia su Canale 5 sia in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Sandy Sciuto