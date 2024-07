VIDEO | Milazzo, tragedia in mare: uomo muore annegato

Inutili i tentativi di rianimazione tra lo sgomento dei testimoni

Due tragedie in un solo giorno a Milazzo, in provincia di Messina. Dopo la morte di una turista 65enne proveniente dall’Abruzzo, sempre nella giornata di oggi un uomo è morto annegato in seguito a un malore accusato proprio pochi minuti dopo essere entrato in acqua. Inutile l’intervento dei bagnanti.

Tragedia in mare a Milazzo, rianimazione senza successo

Il fatto si è verificato poco dopo le 17:30 in via del Marinaio d’Italia, nelle acque antistanti la spiaggia di San Papino. Immediato è stato l’intervento da parte degli altri bagnanti che hanno assistito a distanza alla scena. Una volta recuperato, l’uomo è stato riportato a riva, dove si è tentato a più riprese di rianimarlo: per lui era già troppo tardi.

Tragedia in mare a Milazzo, la salma trasportata all’ospedale Fogliani

Sul luogo dell’accaduto si è nel frattempo radunata una grande folla e sono giunte alcune pattuglie dei carabinieri del locale comando insieme a una ambulanza del 118. Il medico a bordo non ha potuto far altro che constatare la morte dell’uomo del quale in questo momento non sono ancora state rivelate le generalità. Atteso nei prossimi minuti anche l’arrivo del magistrato di turno che dovrà accertare l’esatta dinamica dei fatti e comprendere se si sia trattato esclusivamente di un malore fatale. Nel frattempo la salma sarà trasportata nell’obitorio dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo.

