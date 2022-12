Videogiochi, psicoterapeuta “Rischio dipendenza alto, patentino digitale per genitori e figli”

"Tornare a dire di no a smartphone e insegnargli a giocare all'aperto e non da soli davanti ad uno schermo", spiega l'esperto

“Tutti i giochi che hanno queste nuove modalità, di tipo ‘gruppali’, con le quasi vincite e con tempi molto ristretti possono creare dipendenza anche fisica oltre che psicologica, perché attivano processi dopaminergici. Quando si è in attesa della vincita, di giocare con gli altri, il meccanismo che si attiva nella nostra testa crea una sorta di dipendenza anche fisica: una sostanza, un ormone che non fa altro che associare quei processi, quei giochi, a qualcosa di positivo che positivo non è”. Così all’Adnkronos Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e presidente dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo.

“Ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione – prosegue -: gioco insieme a un gruppo di amici, non devo deluderli, e quindi non posso abbandonare il gioco, così il bambino continua a giocare in maniera compulsiva e ne diventa dipendente, non riesce a staccarsene. I giochi online sono per gli adulti e non per i bambini. Non penso che con una legge o con delle norme si possa ottenere qualcosa – conclude Lavenia – mentre si potrebbe introdurre una sorta di patentino digitale per genitori e ragazzi: vuoi accedere alla rete e ai giochi genitori e figli devono essere formati per comprendere e gestire il digitale. Bisogna tornare a dire di no allo smartphone, no ai giochi online ed è bene prima insegnargli a giocare in un parco, all’aperto in contatto con gli altri e non da soli davanti ad uno schermo”.