Violenza al Barbera, tifoso rosanero ferito da lancio rubinetto: arrestato modenese

Il colpevole è stato rintracciato e tratto in arresto grazie al sistema di videosorveglianza

Brutti atti di intemperanza, da parte dei tifosi modenesi, ieri sera durante la gara tra il Palermo e i canarini, per la cronaca terminata 4-2 per i padroni di casa. In particolare, dopo avere vandalizzato i servizi sanitari, un tifoso emiliano ha scagliato un rubinetto in curva sud dove erano assiepati i sostenitori rosanero. A rimanere ferito dall’impatto provocato dall’oggetto contundente è stato un tifoso del Palermo. Per il malcapitato, che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso, un taglio all’altezza del mento.

La protesta

Il colpevole del pericoloso gesto, grazie al sistema di videosorveglianza interno del Barbera, è stato immediatamente individuato e tratto in arresto. Per protesta contro l’arresto del ragazzo, i tifosi del Modena sono rimasti all’interno del settore ospiti. Infine sono stati convinti a lasciare l’impianto.