Incubo per 14enne, violentata da due uomini durante festa di paese: indagini in corso

Deplorevole caso di stupro in Alto Adige, dove una 14enne sarebbe stata violentata da due uomini in occasione di una festa di paese.

Ennesimo caso di violenza sessuale nei confronti di una giovane nel nostro Paese, ancora scosso dai recenti casi di stupro avvenuti a Palermo e Caivano. Così come riportato dal Corriere del Trentino, una ragazza di 14 anni sarebbe stata violentata da due uomini in occasione di una festa di paese che si è svolta in Alto Adige.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la violenza si sarebbe verificata nel mese di luglio e sarebbe stata la stessa vittima dello stupro a denunciare l’accaduto ai carabinieri.

Si indaga per violenza sessuale

I militari si sarebbero quindi attivati facendo scattare il Codice Rosso, così come avviene in presenza di episodi di violenza e stupri nei confronti di donne. La Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta per violenza sessuale.

I due uomini, a quanto pare, sarebbero residenti fuori regioni e avrebbero prima palpeggiato una giovane e, successivamente, commesso lo stupro nei confronti della ragazza 14enne.