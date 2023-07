Vittoria, scintille sul Rendiconto di gestione

Le tensioni tra maggioranza e opposizioni sono sfociate nella decisione del Consiglio comunale di non approvare il documento. Amareggiato il sindaco, Aiello: “Così si danneggia esclusivamente la città”

VITTORIA (RG) – “Il Consiglio Comunale non approva il Rendiconto di gestione 2022 con un voto che danneggia esclusivamente la Città”. Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello non nasconde l’amarezza per un episodio che si poteva evitare: la Pubblica assise non ha infatti approvato lo strumento finanziario, astenendosi e non giudicando il documento degno di essere votato positivamente.

“Il Rendiconto è un atto dovuto, prettamente tecnico – ha aggiunto il primo cittadino – . È corredato da tutti i pareri necessari e favorevoli dei revisori ma il Consiglio non lo approva, sotto le mentite spoglie dell’astensione che equivale a voto contrario, omettendo di dare le motivazioni al voto, l’astensione è un voto contrario. L’atto sarà approvato nei termini di legge dal commissario regionale tempo venti giorni. La vita della città viene colpita e subisce un duro colpo, ma non si ferma, semmai si rafforza e si serrano i ranghi; i ritardi e i danni, ritardi nei trasferimenti statali, mancata possibilità di assunzioni, rallentamento dei servizi per responsabilità di coloro che hanno assunto un ruolo contrario agli interessi della stessa e contro tutti i vittoriesi. Non hanno avuto la forza, la dignità e le idee per modificare il Bilancio di previsione 2023-2025 e si sono rifatti sul rendiconto di gestione 2022 che nulla ha a che fare con la gestione dell’Ente. La rabbia e il livore hanno avuto il sopravvento. Ma la nostra linea non cambia: pulizia e dignità per Vittoria”.

Scricchiola la compagine guidata dal sindaco Aiello e questa rappresenta senz’altro uno stop importante. “Un’altra battuta di arresto, l’ennesima di questo periodo per la coalizione che sostiene la Giunta Aiello – ha sottolineato la consigliera comunale Sara Siggia di Italia Viva – Ho scelto di astenermi per motivi tecnici e politici. Quali le mie motivazioni? Intanto, ci sono state spese rendicontate che non corrispondono alle destinazioni di legge, quali quelle legate all’utilizzo del fondo di riserva per fatti diversi o utilizzo di fondi e finanziamenti destinati alla manutenzione stradale per acquisto di panchine in pietra, vere e proprie spese pazze per quanto riguarda piazza del Popolo. E, inoltre, altre spese folli con riferimento a manifestazioni di vario tipo legate a intitolazioni. Ho deciso, quindi, di astenermi e la coalizione che sostiene il sindaco ha dimostrato di non avere i voti, anche perché c’erano alcune assenze, per far sì che lo strumento finanziario venisse esitato”.

Critica la posizione della maggioranza ed emblematico in tal senso è il commento della vicepresidente del Consiglio, Rosetta Noto. “Ognuno si assume le responsabilità delle proprie azioni – ha detto Noto – I consiglieri di opposizione si sono astenuti, evidenziando solo un interesse: mettere in difficoltà l’Amministrazione comunale e il sindaco solo perché non è di loro gradimento. Il rendiconto sarà comunque approvato dopo 20 giorni con atto commissariale. Il ritardo fa danno alla città e ai cittadini che verranno allungarsi i tempi per ricevere i servizi dovuti”.

Stefania Zaccaria