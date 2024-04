Vulcano, tutto pronto per il matrimonio da sogno di Diletta Leotta e Loris Karius: ecco la data

A ricoprire il ruolo di damigella della sposa potrebbe essere l'amica Elodie

Un anno davvero pieno di traguardi e grandi eventi, quello della conduttrice televisiva e radiofonica catanese Diletta Leotta. La neo mamma, reduce dall’impegno a Sanremo, per commentare il festival, fra una trasferta di lavoro e l’altra prepara le nozze a Vulcano con il portiere Loris Karius.

Vulcano, il matrimonio di Diletta Leotta al Therasia Resort

E dopo tanta attesa arriva la conferma fissando la data in sabato 22 giugno a Vulcano nelle Eolie . La location è quella dell’Hotel a 5 stelle del Therasia con panorama magico sui faraglioni dove si prevede che gli sposi atterreranno in elicottero nella pista, e poi tour nei punti più panoramici per il set fotografico e con video tra Capo Grillo, Vulcanello, Lentia e naturalmente la terrazza mozzafiato della struttura alberghiera situata nel promontorio che guarda anche Lipari.

Il Resort è una delle “perle” delle Eolie di proprietà del gruppo Imperatore Travel World, incastonato nella roccia di Vulcano con vista che abbraccia tutte le isole Eolie noto anche per i due ristoranti stellati e dove lo scorso ottobre Diletta Leotta si è fatta immortalare in scatti romantici insieme al suo Loris e alla piccola Aria, primogenita della coppia nata lo scorso 16 agosto.

Vulcano, al matrimonio Elodie potrebbe essere la damigella

Non è trapelato ancora se il matrimonio sarà con una cerimonia religiosa nella Chiesa degli Angeli Custodi nel porto o con rito civile. Il parroco Lio Raffaele e il funzionario comunale Gilberto Iacono al momento non si pronunciano. Prevista la presenza di numerosi colleghi giornalisti, di calciatori sia italiani che tedeschi e inglesi (Karius milita nel Newcastle), presidenti di società e naturalmente paparazzi provenienti da ogni dove. La conduttrice di Dazn non ha ancora scelto il vestito ed è in «fase di panico da organizzazione». A ricoprire il ruolo di damigella della sposa potrebbe essere l’amica Elodie.

Al via una imponente macchina organizzativa già messa in moto in cui l’inviata sportiva catanese si sta facendo aiutare dalla bellissima mamma Ofelia per l’organizzazione su quelle che si annunciano come le nozze dell’anno.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI