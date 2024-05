WhatsApp, nuova funzionalità “Recentemente online”: i dettagli

In arrivo l'ennesima nuova funzionalità di WhatsApp. Adesso è presente pure l'elenco con gli utenti "Recentemente online".

In arrivo l’ennesima nuova funzionalità di WhatsApp. Recentemente è stata introdotta l’opzione dei messaggi “Da leggere” e adesso è presente pure l’elenco con gli utenti “Recentemente online“. Si tratta dei contatti che hanno recentemente usato l’applicazione di messaggistica. Pare che sia pure presente nella schermata della lista un pulsante per cominciare una nuova chat. Sembrano tutte mosse volte a incentivare l’inizio di conversazioni. Funzioni che certamente rendono sempre più facile e immediato il contatto tra persone ma lasciano perplessi relativamente alla privacy. Quanti hanno deciso di nascondere l’ultimo accesso pare non dovrebbero figurare nell’elenco dei “Recentemente online”. Dunque la lista non dovrebbe intaccare coloro che scelgono di mantenere riservati i propri movimenti sull’app.

I fruitori della nuova funzionalità di WhatsApp

L’opzione sarebbe disponibile nella versione beta 2.24.9.14 di WhatsApp per Android. La funzionalità arriva pure su iOS con la versione beta 24.9.10.71. Non è ancora noto se la nuova funzione sarà disponibile per tutti. Quindi solamente un gruppo selezionato di beta tester che hanno l’ultimo aggiornamento hanno modo di sperimentare la funzionalità. Si attendono sviluppi relativamente all’arrivo in ogni dispositivo.