A Catania si cresce in altezza: autorizzata torre vista mare, città divisa sui nuovi edifici

Continuano a crescere in numero gli edifici di oltre 10 piani autorizzati, in via di realizzazione o già costruiti in tutta l'area urbana, destinati a modificare lo skyline dell'intera città.

Sono alti molto di più della media di tutta la città. E hanno la caratteristica di essere modernissimi, antisismici e a impatto energetico basso o bassissimo. Continuano a crescere in numero gli edifici di oltre 10 piani autorizzati, in via di realizzazione o già costruiti in tutta l’area urbana, destinati a modificare lo skyline dell’intera città. L’ultimo in ordine di tempo sorgerà in via Battello, in zona Ognina Carrubba non distante dal mare, al posto del condominio mai consegnato alle spalle della via Messina. I lavori, si legge nella pagina Facebook Centro storico pedonale, dovrebbero iniziare a giugno, quando sarà demolito il complesso di edifici preesistente. per essere completato nel 2024.

La Torre Flo, il nuovo grattacelo a Ognina

Si tratta di una Torre, Torre Flo che, come la vicina Torre Zefiro in corso di realizzazione in via Acireale, sarà un edificio Nzeb, ovvero a impatto zero. Nel dettaglio, sono previsti dodici piani, 74 appartamenti, 120 metri quadrati di pannelli solari e 400 metri quadrati di giardino verticale. Secondo quanto appreso da questa testata, questi interventi – di demolizione e ricostruzione ma con evidenti premi di cubatura – sono stati resi possibili dal Piano Casa, approvato dal consiglio comunale nel 2010. La misura, allora, era stata immaginata per poter riqulificare alcune parti della città ottenendo il 30 per cento in più di cubatura, proprio per spingere alla riqualificazione e alla messa in sicurezza. Secondo quanto appreso, inoltre, il Piano casa permetterebbe la realizzazione di queste opere in deroga a qualsiasi vincolo di altezza nonché a qualsiasi strumento urbanistico. Posto che i vincoli di quello di Catania sarebbero già decaduti.

Palazzi e grattacieli: la città divisa

Palazzi già realizzati o in corso di realizzazione, sui quali la città sembra essersi divisa: basta leggere i commenti alle foto o ai rendering per comprendere come vi sia chi esalta le nuove cotruzioni, moderne, antisismiche e a bassissimo consumo energetico e chi, al contrario, ne evidenzia la differenza con il contesto, oltre a mettere in risalto come in città continuino a edificarsi palazzi anziché realizzare zone verdi.

Speculazione o riqualificazione?

Non solo: c’è chi mette in risalto che, in alcuni casi, questi edifici di dieci o dodici piani, abbiano preso il posto di case terrane o a massimo due piani e chi ancora, di fronte all’assenza di uno strumento di programmazione urbanistica, li ritenga non adeguati ai contesti. Infine, e non sono pochi, c’è chi mette in risalto – soprattutto per quel che riguarda gli interventi vicini alla costa – che simili edifici non faranno altro che disturbare la vista e aumentare i costi delle case in quartieri che spesso soffrono di incuria e abbandono.

Noi vi mostriamo foto e renderig attinte dalla pagina Facebook Centro storico pedonale con una certezza: il dibattito avviato è solo all’inizio e la questione urbanistica non potrà, e non dovrà, restare fuori dalla campagna elettorale.