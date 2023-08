Violenta aggressione al Comune, assistente sociale afferrata per il collo

Gesto di incredibile violenza a Favara: scatta denuncia, al momento a carico di ignoti.

Shock a Favara, in provincia di Agrigento, dove un’assistente sociale del Comune è stata aggredita da una donna di 70 anni.

L’episodio si è verificato ieri e sono scattate le indagini di rito su quanto accaduto dopo la formalizzazione della denuncia da parte della vittima dell’aggressione.

Assistente sociale aggredita a Favara, la storia

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la 70enne avrebbe accompagnato il figlio all’interno degli uffici comunali e – mentre l’assistente sociale cercava di far spostare le persone che si trovavano in fila nell’anticamera dell’ufficio – l’avrebbe aggredita. La donna avrebbe afferrato la dipendente comunale per il collo e poi si sarebbe allontanata prima della formalizzazione della denuncia.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti di rito per identificare l’autrice del terribile gesto.

Immagine di repertorio