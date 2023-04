Il 13 aprile 2017 finiva l’era di Berlusconi al Milan: l’almanacco del giorno

Santo, ricorrenze, anniversari e altre curiosità del giorno nell'almanacco di QdS.

Il 13 aprile è il 103º giorno del calendario gregoriano: mancano 262 giorni alla fine dell’anno e si celebra la Giornata internazionale del bacio.

Ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 13 aprile

Nella giornata del 13 aprile la Chiesa Cattolica ricorda San Martino I, papa e martire, e Sant’Albertino da Montone, abate.

Nella stessa giornata ricorre in Italia anche la Giornata internazionale del bacio (in inglese “International Kissing Day”). Non si tratta dell’unica giornata del bacio: ne esiste un’altra, infatti, il 6 luglio. Quella celebrata ad aprile ricorda il bacio più lungo della storia, scambiato da una coppia thailandese rimasta “incollata” per oltre 46 ore. Un vero e proprio record sul fronte del romanticismo.

In Ecuador è la Fête des professeurs (Giorno degli insegnanti), mentre in Thailandia il 13 aprile si festeggia il Capodanno Thai.

Compleanni, anniversari e ricorrenze

Sono tanti i nati del 13 aprile, che in questa giornata primaverile e sotto il segno dell’Ariete celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Lodovica Comello, cantante, attrice e conduttrice TV; Garri Kimovič Kasparov, scacchista e attivista politico russo; Guillermo Mariotto, personaggio televisivo e stilista noto come giudice di “Ballando con le stelle”; Max Mosley, manager inglese e presidente FIA; Alberto Zangrillo, medico italiano (tra i pazienti c’è anche Silvio Berlusconi, di recente nuovamente ricoverato in ospedale).

Anniversari di nascita

Samuel Beckett, scrittore e drammaturgo, premio Nobel;

Butch Cassidy, famigerato bandito statunitense;

Caterina de’ Medici, famosa aristocratica fiorentina;

Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti d’America;

Jacques Lacan, psichiatra e psicoanalista francese;

Antonio Meucci, inventore del telefono.

Anniversari di morte

Giorgio Bassani, scrittore e poeta italiano;

Patrick De Gayardon, paracadutista francese;

Jean De La Fontaine, scrittore francese;

Günter Grass, scrittore tedesco, premio Nobel.

Accadde oggi, 13 aprile: gli anniversari della Giornata internazionale del bacio

1204 – Costantinopoli capitola all’assedio posto dalle milizie della quarta Crociata.

1769 – James Cook raggiunge Tahiti dopo oltre un anno di viaggio.

1796 – Scontro tra le truppe asburgiche e quelle del generale Napoleone Bonaparte. La vittoria francese non è netta.

1829 – Con l’Atto di emancipazione, il Parlamento inglese accorda la libertà di religione al cattolicesimo romano.

1848 – Decadenza dei Borbone delle Due Sicilia dal trono siciliano.

1870 – Fondazione del Metropolitan Museum of Art di New York.

1873 – Massacro di Colfax, morti oltre 60 afroamericani.

1944 – Vengono stabilite le relazioni diplomatiche tra la Nuova Zelanda e l’Unione Sovietica.

1975 – Il 13 aprile inizia la guerra civile in Libano.

1986 – Papa Giovanni Paolo II entra al Tempio Maggiore di Roma: è il primo papa a entrare in una sinagoga.

1987 – Trattato tra Portogallo e Cina: si stabilisce il ritorno di Macao alla Cina nel 1999.

2017 – Il 13 aprile cinese Yonghong Li completa l’acquisto del Milan dalla famiglia Berlusconi.