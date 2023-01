Almanacco 14 gennaio, il terribile terremoto del Belice nel 1968

Santo del giorno, anniversari e ricorrenze da ricordare del 14 gennaio nell'almanacco di QdS.

Cosa si celebra il 14 gennaio: santo e ricorrenze

San Felice di Nola, confessore e martire.

Accadde oggi, 14 gennaio

Il terremoto del Belice

Tra il 14 e 15 gennaio 1968 una serie di scosse interessò la zona compresa tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo. La più forte, di magnitudo 6,4, arrivò in piena notte.

La prima fu avvertita alle 13 e 28 del 14 gennaio. Poi ne arrivò una seconda e più tardi una terza.

Tra spavento e agitazione tanta gente si riversò sulle strade e molti decisero di passare la notte all’aperto o in rifugi di fortuna. Per questa ragione sotto le case abbattute e sbriciolate si contarono ‘solo’ 300 morti quando la terra tornò a tremare, stavolta con una violenza devastante, alle 2:33 e alle 3:01 del 15 gennaio. Le vittime potevano essere di più di fronte alla terrificante ondata di scosse che in pochi attimi cancellò interi paesi della Valle del Belice.

Epicentro del terremoto, l’area tra Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e Montevago. Ma le scosse furono avvertite fino a Palermo. La percezione dei danni non fu immediata, le vecchie strade ritardarono gli interventi.Ma il terremoto mise in luce subito le carenze di un Paese che non era preparato a gestire questo tipo di emergenze e la successiva ricostruzione, visto che per 40 anni migliaia di persone sono sopravvissute in baracche di legno o di lamiera. I cronisti e le squadre di intervento riferirono una situazione terrificante: cadaveri estratti dalle macerie e allineati in luoghi improvvisati, feriti che aspettavano i soccorsi, strade piene di detriti, monumenti perduti e opere d’arte irrimediabilmente sfregiate.

Interi paesi come Gibellina, Poggioreale e Salaparuta vennero ricostruiti in altri posti. Antiche culture vennero cancellate, il tessuto sociale fu radicalmente mutato, la vita di migliaia di persone venne sconvolta. Cambiò anche il paesaggio del Belice: da un lato le ‘new town’ con grandi piazze e lunghe strade, dall’altro le tracce di ruderi che restano ancora in piedi negli antichi abitati fantasma.

Dopo il terremoto il sindaco Ludovico Corrao si pose il problema di ritrovare l’identità perduta, attraverso i nuovi linguaggi dell’arte. E così, su suo impulso, sulle ceneri della Gibellina Vecchia è stata costruita una sorta di ‘città d’arte’, in cui spicca il Grande Cretto di Alberto Burri, un enorme sudario di calce bianca che ricopre le macerie del vecchio abitato ormai distrutto.

Gli altri eventi del 14 gennaio da ricordare

1897 – Una spedizione guidata dall’alpinista Matthias Zurbriggen raggiunge per la prima volta la vetta del Cerro Aconcagua in Argentina.

1900 – La “Tosca” di Giacomo Puccini viene rappresentata per la prima volta a Roma

1923 – In Italia il regime fascista costituisce la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale

1939 – La Norvegia rivendica la Terra della Regina Maud in Antartide

1943 – Franklin Delano Roosevelt è il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in aeroplano, si reca a Casablanca per incontrare Winston Churchill: ha inizio la Conferenza di Casablanca

1951 – La National Football League disputa il suo primo Pro Bowl a Los Angeles

1954 – Marilyn Monroe sposa Joe DiMaggio

1966 – David Bowie pubblica il suo primo singolo.

1968 – La notte tra il 14 ed il 15 gennaio, nella Sicilia occidentale si verifica il Terremoto del Belice, che provoca vittime, ingenti danni, e la distruzione parziale o totale di alcuni paesi, come nel caso di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago, che verranno poi ricostruiti

1976 – Esce il primo numero del quotidiano La Repubblica, diretto da Eugenio Scalfari.

1985 – Martina Navrátilová vince il suo 100º torneo di tennis

1989 – Primo parto esagemellare in Francia. I bambini sono due maschi e quattro femmine.

1990 – I Simpson debuttano sul canale televisivo Fox come serie regolare. Infatti va in onda il secondo episodio della serie animata ed è considerato un debutto trattandosi del primo episodio di una sequenza regolare dopo lo speciale natalizio di presentazione.

1994 – Il presidente statunitense Bill Clinton e quello russo Boris Yeltsin firmano gli Accordi del Cremlino che fermano il puntamento preprogrammato dei missili nucleari e provvedono per lo smantellamento dell’arsenale nucleare dell’Ucraina

2000 – Un tribunale delle Nazioni Unite condanna cinque croati bosniaci con sentenze fino a 25 anni di carcere per l’uccisione di oltre 100 musulmani in un villaggio bosniaco, avvenuta nel 1993

2005 – La sonda europea Huygens atterra su Titano, la più grande delle lune di Saturno, dopo un viaggio di 7 anni

2010 – Lo Yemen dichiara guerra al gruppo terroristico di Al-Qaida

2011 – Zine El-Abidine Ben Ali scappa dalla Tunisia, in seguito a delle Rivolte cittadine della Tunisia

2015 – Il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano si dimette dal suo secondo mandato

2019 – Dopo 38 anni dalla sua evasione, l’ex terrorista Cesare Battisti viene espulso dalla Bolivia e riportato in Italia

Compleanni e anniversari

