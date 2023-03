Il referendum in Crimea e l’invenzione della moto: l’almanacco del 16 marzo

Gli anniversari, le curiosità, i compleanni e il santo del giorno 16 marzo.

Il 16 marzo è il 75º giorno del calendario gregoriano (il 76º negli anni bisestili) e mancano 290 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 16 marzo

Nel sedicesimo giorno del terzo mese dell’anno la Chiesa Cattolica ricorda San Eriberto di Colonia, Vescovo e cancelliere dell’imperatore Ottone III.

Nella scuola laica buddhista giapponese Soka Gakkai ricorre anche la Festa dei giovani, che si celebra ogni anno dal 1958. Inoltre, in Lettonia è il giorno della Legione lettone.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 16 marzo, che in questa giornata festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Valerio Aspromonte, atleta schermidore; Franca Leosini, giornalista italiana; Richard Stallman, hacker e fondatore del progetto GNU (sistema operativo Unix-like).

Anniversari di nascita 16 marzo

Bernardo Bertolucci, regista italiano;

Antonio Guerra (detto Tonino), scrittore, poeta e sceneggiatore italiano;

Caroline Lucretia Herschel, astronoma e cantante inglese di origine tedesca;

Joseph Levitch (Jerry Lewis), comico statunitense;

Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, nota come Madame de La Fayette, scrittrice considerata tra i fondatori del romanzo moderno;

Henry “Henny” Youngman, comico statunitense;

Josef Mengele, medico nazista conosciuto come “l’angelo della morte”;

Georg Ohm, fisico tedesco;

René Francois Armand Prudhomme, poeta e primo premio Nobel.

Anniversari di morte 16 marzo

Carmelo Bene, drammaturgo italiano;

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf, scrittrice svedese premio Nobel;

Cesare Segre, filologo e critico letterario;

Giovan Battista Pergolesi, compositore italiano.

Accadde oggi, 16 marzo

37 – Muore l’imperatore romano Tiberio

453 – Muore il sovrano Unno Attila

1521 – Ferdinando Magellano, impegnato nella prima circumnavigazione del globo, raggiunge le Filippine.

1792 – Attentato a Gustavo III di Svezia, morirà il 29 marzo.

1802 – Il 16 marzo nasce l’Accademia Militare degli Stati Uniti.

1850 – Nathaniel Hawthorne pubblica il celebre romanzo “La lettera scarlatta”.

1861 – Secessione di Arizona e New Mexico dagli Stati Uniti.

1869 – Invenzione della motocicletta.

1926 – Inizia il processo per il delitto Matteotti.

1935 – Adolf Hitler, in violazione agli accordi di Versailles, autorizza il riarmo della Germania.

1956 – L’Austria entra nel Consiglio d’Europa.

1966 – John F. Kennedy Space Center lancia la missione spaziale Gemini 8.

1968 – Massacro nel villaggio di My Lai durante la Guerra del Vietnam, con ben 347 vittime.

1978 – Il 16 marzo Aldo Moro viene rapito dalle Brigate Rosse in seguito a un agguato in via Fani a Roma.

1984 – William Buckley, capo delle operazioni della CIA a Beirut (Libano), viene rapito da fondamentalisti islamici. Morirà durante la prigionia. L’anno successivo, sempre il 16 marzo, il giornalista dell’Associated Press, Terry Anderson viene preso in ostaggio a Beirut ma fortunatamente verrà liberato.

1988 – Saddam Hussein sferra un attacco con del gas al cianuro contro i cittadini curdi di Halabja. Le vittime sono oltre 100mila.

1995 – Il Mississippi è l’ultimo Stato federale degli USA a ratificare formalmente il XIII° emendamento della Costituzione sull’abolizione della schiavitù.

2001 – Viene eseguito il primo trapianto di fegato tra adulti con donatore vivo.

2010 – Un incendio devasta le Tombe di Kasubi, uno dei tre patrimoni dell’umanità in Uganda.

2014 – La Crimea si esprime con un referendum a favore dell’annessione alla Russia (sì al 97,3%).

