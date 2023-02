Almanacco del 17 febbraio, auguri a Ed Sheeran e… ai nostri gatti

Anniversari, ricorrenze e celebrazioni del 17 febbraio: ecco l'almanacco del giorno.

Il 17 febbraio è il 48º giorno del calendario gregoriano e mancano 317 giorni alla fine dell’anno: la Chiesa Cattolica celebra i Sette santi fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria e in Italia è anche la Festa nazionale del Gatto.

Ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 17 febbraio

Il giorno 17 febbraio la Chiesa Cattolica ricorda i Sette santi fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria: Buonagiunta da Firenze, Buonfiglio da Firenze, Amadio da Firenze, Manetto da Firenze, Uguccione da Firenze, Sostegno da Firenze e Alessio Falconieri.

Nella stessa giornata, in Italia, è la Festa nazionale del gatto: una giornata per sensibilizzare all’adozione dei gatti e apprezzare gli amici felini. In più, in Kosovo si festeggia la giornata dell’indipendenza. Nel 2023, infine, è anche venerdì 17.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 17 febbraio, che festeggiano il loro compleanno in questa giornata. Tra loro: Joseph Leonard Gordon-Levitt, attore statunitense; Paris Hilton, ereditiera, modella e personaggio dello spettacolo; Michael Jordan, leggenda del basket americano; Marc Márquez Alentà, pilota spagnolo; Valeria Mazza, modella argentina; Leonardo Pieraccioni, attore e regista; Alessandro Profumo, banchiere e manager italiano; Ed Sheeran, celebre cantante britannico; Giuseppe Signori (Beppe), ex calciatore. Francesco Silvestre (detto Kekko), cantante dei Modà; Lamberto Sposini, giornalista e conduttore televisivo;

Anniversari di nascita 17 febbraio

René Laennec, medico francese e inventore dello stetoscopio;

Osvaldo Valenti, attore.

Anniversari di morte 17 febbraio

Giordano Bruno, filosofo e religioso;

Geronimo, capo Apache e nativo-americano;

Heinrich Heine, poeta tedesco;

Ernst Jünger, scrittore tedesco;

Jean-Baptiste Poquelin (Molière), drammaturgo e attore francese.

Accadde oggi, 17 febbraio: gli anniversari

1600: Giordano Bruno viene arso vivo in piazza Campo de’ Fiori a Roma dopo essere stato considerato eretico dal Tribunale dell’Inquisizione.

1801: Thomas Jefferson diventa il 3° presidente degli Stati Uniti d’America.

1848: Re Carlo Alberto, con le lettere patenti, riconosce ai Valdesi diritti civili e politici.

1854: Il Regno Unito riconosce l’indipendenza dello Stato Libero dell’Orange (in Sudafrica).

1863: Nasce a Ginevra il “Comitato internazionale per il sostegno ai feriti”. Pochi anni dopo questo gruppo darà vita alla Croce Rossa internazionale.

1867: Primo attraversamento del Canale di Suez.

1909: Muore Geronimo, capo indiano degli Apache e condottiero nativo americano, noto per aver rifiutato di riconoscere la sovranità statunitense sul territorio del proprio popolo.

1933: Con l’approvazione del Blaine Act, il 17 febbraio finisce l’era del proibizionismo negli Stati Uniti.

1979: La Cina invade il Vietnam.

1990: Viene istituita in Italia la Festa del gatto, che si celebra il 17 febbraio.

1992: Il serial killer Jeffrey Dahmer ottiene una condanna all’ergastolo.

2008: Il governo provvisorio del Kosovo proclama unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia, quindi il 17 febbraio nasce la Repubblica del Kosovo.

2011: Dopo lo scoppio delle proteste contro il governo di Gheddafi, in Libia nasce il “giorno della rabbia” e inizia la rivoluzione libica.

Immagine di repertorio