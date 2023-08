Assegno Unico, maggiorazione ai genitori vedovi da giugno 2023: ecco chi può ottenerla

Le ultime novità sull'assegno unico spiegate sul sito Inps: ecco i requisiti per ottenere la maggiorazione.

Dal primo giugno 2023 viene estesa la maggiorazione dell’Assegno Unico per i nuclei con genitori entrambi lavoratori anche ai nuclei mono-genitoriali con vedovi.

Lo conferma l’articolo 22 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 153 del 3 luglio 2023. Ecco la nota dell’Inps con le informazioni utili a riguardo.

Maggiorazione Assegno Unico per genitori vedovi, le novità

Sul sito Inps, si legge che dall’1 giugno 2023 si prevede “l’estensione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori ai nuclei mono-genitoriali che sono tali a causa del decesso dell’altro genitore“.

La disposizione sarà valida per le rate maturate dal giugno 2023 in poi, quindi gli aventi diritto non riceveranno arretrati. In più, hanno diritto alla maggiorazione dell’assegno unico per genitori vedovi solo coloro che hanno subìto la perdita del coniuge negli ultimi 5 anni.

Requisiti per fare domanda

Chi ha diritto alla maggiorazione dell’assegno unico per genitori entrambi lavoratori, estesa ora anche ai vedovi? I richiedenti dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

il decesso dell’altro genitore deve essersi verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di assegno unico universale;

il genitore deceduto deve risultare, al momento del decesso, lavoratore o pensionato;

il genitore superstite deve essere lavoratore al momento della domanda di assegno unico universale.

Per ulteriori informazioni su questo argomento, rimandiamo a un nostro articolo con le indicazioni dell’Inps su questa novità relativa all’AUU.

Immagine di repertorio