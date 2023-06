Bambina di un anno trovata morta dentro auto: inutili i tentativi di rianimarla

La tragedia forse causata da una dimenticanza da parte di un genitore.

La prima ipotesi è di quelle che fanno accapponare la pelle. “Doveva trovarsi all’asilo nido ma forse è stata dimenticata in macchina da uno dei genitori prima di accompagnarla”. Si indaga sul decesso della bimba di 1 anno, trovata morta in un’auto a Roma, in via dei Fucilieri, nella zona della Cecchignola nella tarda mattinata di mercoledì 7 giugno. Purtroppo per lei, a nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarla.

Indagini in corso

Sequestrata la vettura sul posto, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, gli investigatori hanno chiuso la strada. Iniziato il lavoro per accertare l’esatta dinamica che ha determinato la tragedia.