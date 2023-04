Bonus box auto, cos’è e come funziona, requisiti e documenti pe richiedere la detrazione

Possibile detrarre il 50% fino a 96mila euro di spesa. Ecco come funziona

Per chi intende acquistare o costruire un garage per la propria vettura, c’è una detrazione Irpef che permette di risparmiare fino a 48mila euro: sono compresi anche tutti gli interventi migliorativi su strutture già esistenti. È necessario però effettuare il pagamento con strumenti tracciabili come i bonifici bancari o postali

Tra le tante agevolazioni dedicate alla casa ce n’è una che potrebbe far comodo a molti italiani. Si tratta della detrazione per il box auto, che permette di acquistare o costruire un box a cifre vantaggiose

Bonus box auto, come funziona

Il “bonus” sui box auto non è altro che una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto o la costruzione di un box auto entro un massimo di 96mila euro di spesa e spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali. Sono inclusi box auto interrati o fuori terra, posti auto coperti o scoperti e anche garage

L’importo totale verrà detratto in dieci rate di uguale importo.

Come si ottiene il bonus box auto

Il bonus viene riconosciuto per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione) e anche per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Vi rientrano anche le riparazioni o la sostituzione di parti e/o di elementi con caratteristiche diverse da quelle presenti su box già esistenti

A chi spetta la detrazione, i requisiti

Va ricordato come la detrazione spetti a chi ha sostenuto la spesa entro i limiti citati, ma anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, purché la fattura riporti la percentuale di esborso sostenuta da quest’ultimo

Non sono compresi interventi di manutenzione ordinaria come la tinteggiatura delle pareti o la sostituzione della serranda con un’altra identica. Discorso diverso invece per l’installazione una serranda blindata al proprio box auto, che costituisce un intervento migliorativo

Quali documenti servono per ottenere il bonus box auto?

Per poter ottenere il bonus box auto è necessario presentare i seguenti documenti: l’atto di acquisto o preliminare di vendita registrato da cui risulti la pertinenzialità; la dichiarazione del costruttore che riporta i costi di costruzione e, infine, il bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati

Ovviamente è importante documentare sempre il pagamento attraverso strumenti tracciabili, come ad esempio i bonifici