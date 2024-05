Borse di studio universitarie in Sicilia, in arrivo 25 milioni: ecco come saranno distribuiti

La Regione stanzia le somme aggiuntive ai 4 Ersu per pagare tutti gli aventi diritto

I 4 Ersu siciliani, gli enti regionali per il diritto allo studio universitario, riceveranno altri 25 milioni di euro per poter pagare il 100% degli studenti idonei alla borsa di studio per l’anno scolastico 2023/2024. Dopo aver già ricevuto quasi 54 milioni di euro, che hanno permesso il pagamento di oltre 15 mila borse di studio, la nuova somma permetterà di pagare i restanti 14 mila e oltre rimanenti.

In tal modo, la Regione potrà accedere alla premialità prevista dal ministero dell’Università e della ricerca per l’anno scolastico 2024/2025. In particolare, 6,5 milioni di euro andranno all’Ersu di Catania, per 3.789 studenti idonei; 1,4 milioni di euro andranno invece al medesimo ente di Enna, per 794 giovani idonei. Quindi, 12,6 milioni di euro andranno all’Ersu di Palermo, che conta un elenco di 7.296 studenti; in ultimo, Messina, con 4,7 milioni di euro per 2.755 studenti assegnatari.

Borse di studio Sicilia, i nuovi fondi dal Fse

Se i primi fondi sono arrivati dal ministero dell’Università e della ricerca, è stato il dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio, in allegato all’elenco dei destinatari di borse di studio idonei ma non pagati per mancanza di fondi, a far presente all’assessore regionale al ramo come lo stesso analogo intervento è previsto nel Programma regionale Sicilia Fse+ 2021-2027.

A seguito di tale nota, sono state espresse “le determinazioni – si legge nel decreto a firma della dirigente generale del dipartimento, Giovanna Segreto – con le quali l’assessore dell’Istruzione e della formazione professionale, al fine di contribuire al mantenimento di standard volti al raggiungimento del 100% delle borse di studio per l’a.a. 2023/2024 e, non subire decurtazione del Fondo ministeriale (Fis) annualmente assegnato alla Regione stabilisce di destinare all’incremento delle borse per il diritto allo studio annuali per gli studenti idonei a.a. 2023/24, l’importo di € 25.212.521,00”.

Borse di studio Sicilia, importante aiuto per gli studenti

Tanti sono gli interventi per il diritto allo studio universitario attuati dagli Ersu isolani. Si distingue tra quelli attribuiti per concorso, rivolti agli studenti “capaci e meritevoli ma privi di mezzi economici”, che sono le borse di studio per gli studenti, premi per i laureati, sussidi straordinari, servizi abitativi. Contributi monetari sono riservati ai diversamente abili con invalidità superiore al 66%, agli stranieri provenienti da paesi extracomunitari particolarmente poveri, ai rifugiati politici, ai figli di emigrati siciliani all’estero, agli orfani di vittime di mafia, alle vittime di usura, ai residenti nelle isole minori siciliane, agli orfani ospiti o che sono stati ospiti in una struttura d’accoglienza, pubblica o privata.

Ancora, ci sono gli interventi rivolti alla generalità degli studenti, fruibili senza concorso, come i servizi di ristorazione, e i servizi culturali, contributi monetari per l’acquisto di abbonamenti ai teatri o per la partecipazione a corsi di lingue straniere.

