Catania, ancora open day per il rilascio dei passaporti: orari ed info

Nuova apertura straordinaria a Catania degli sportelli dediti alla ricezione delle istanze per il rilascio dei passaporti

La Questura di Catania, visti il consenso ed il buon esito delle precedenti occasioni, ha previsto, per la giornata di oggi – sabato 2 dicembre – una nuova apertura straordinaria degli sportelli, finalizzata alla ricezione delle istanze di rilascio dei passaporti. Nella circostanza, saranno l’Ufficio Passaporti della Divisione Polizia Amministrativa di viale Africa ed i Commissariati cittadini Borgo Ognina e Centrale ad aprire i loro e gli sportelli dedicati per accogliere i cittadini che hanno l’esigenza di richiedere il passaporto.

Gli orari del servizio straordinario per il rilascio dei passaporti: quali documenti portare

L’utenza che vorrà usufruire del servizio straordinario dovrà presentarsi, tra le ore 8 e le ore 14, munita di tutta la documentazione necessaria per il rilascio del passaporto, nonché di un documento di identità in corso di validità e di n° 2 fotografie, conformi a quanto prescritto (tutte le informazioni sono, comunque, consultabili sulla piattaforma passaportonline.poliziadistato.it). Per quanto riguarda l’Ufficio Passaporti di questo viale Africa, potranno accedere, per ovvi motivi logistici, un massimo di 150 persone alle quali sarà fornito, dal personale incaricato, un relativo numero-eliminacode, appositamente predisposto, che dovrà poi essere esibito agli operatori di sportello. In ognuno dei due Commissariati cittadini, invece, potranno accedere 40 persone. Ulteriori aperture straordinarie saranno programmate nelle prossime settimane.

Palermo tra le città più veloci d’Italia nel rilascio dei passaporti

Secondo un’indagine compiuta da Altroconsumo proprio in merito a quest’ambito, Palermo è risultata essere tra le città più veloci d’Italia nel rilascio dei passaporti. Altroconsumo, infatti. nella giornata del 14 novembre scorso ha provato a prenotare un appuntamento per il rilascio del documento sulla piattaforma della polizia che fornisce le disponibilità presso i commissariati presenti all’interno della provincia. Nel capoluogo siciliano, il primo appuntamento disponibile era per il 5 dicembre 2023, ovvero dopo 21 giorni con tempistiche quasi da record in tutta la penisola. Meglio soltanto Perugia e Roma dove l’attesa per l’appuntamento era di solo un giorno e Pescara (2 giorni). Rispetto all’anno scorso, però, Palermo ha fatto registrare un lieve peggioramento visto che alla precedente rivelazione l’attesa era di 14 giorni.

