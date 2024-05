Concorso per ingegneri con Abbanoa, otto posti a disposizione: ecco come partecipare

È possibile presentare la candidatura entro e non oltre le ore 12 del 29 maggio 2024

Abbanoa SPA ha bandito un concorso per la ricerca di otto figure lavorative con contratto a tempo indeterminato per la posizione di “Ingegneri Direttivi Tecnici” nella città di Cagliari. È possibile presentare la candidatura entro e non oltre le ore 12 del 29 maggio 2024. La figura ha il compito di svolgere le seguenti attività professionali:

Responsabilità unica di progetto e/o responsabilità del procedimento di lavori pubblici in fase di

progettazione, affidamento ed esecuzione;

progettazione, affidamento ed esecuzione; Redazione di progetti di lavori pubblici e ottenimento delle autorizzazioni/nulla osta indispensabili per dare

corso alle opere;

corso alle opere; Gestione della fase esecutiva dei lavori pubblici sino al collaudo;

Eventuali altri adempimenti che dovessero rendersi necessari in relazione agli interventi pubblici

programmati.

Concorso Abbanoa, i requisiti richiesti

Laurea magistrale in ingegneria o titoli equipollenti

Esperienza maturata per almeno ventiquattro mesi nel campo della realizzazione di opere pubbliche, sia come dipendente che come libero professionista

Età non inferiore a 18 anni;

Idoneità fisica a ricoprire il posto, accertata mediante visita medica preassuntiva;

Godimento di diritti civili e politici;

Inesistenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire

Dichiarazione su eventuale esistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti delle Società che sarà, in caso di dichiarazione positiva, verificata per la compatibilità con le procedure/protocolli aziendali

Concorso Abbanoa, come è strutturato

Screening del curriculum e verifica documentazione a comprova dei requisiti di ammissione

Prima Prova Selettiva

Seconda Prova Selettiva

Concorso Abbanoa, come candidarsi

La candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 29 maggio 2024

esclusivamente online, compilando il modulo elettronico (FORM), attraverso la piattaforma dedicata

Per poter inoltrare la candidatura occorrerà allegare la seguente documentazione:

Dichiarazione Requisiti di Accesso, reperibile sul portale ABBANOA

Il curriculum

Copia di un documento d’identità in corso di validità

