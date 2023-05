Esce dal lavoro e svanisce nel nulla: scomparsa mamma 31enne

Anica è stata vista per l'ultima volta nel primo pomeriggio di giovedì 18 maggio.

C’è ansia a Treviso per Anica Panfile, la mamma 31enne di origine romena della quale, da giovedì, non si hanno più notizie. A denunciarne la scomparsa è stato il compagno dopo che non l’ha vista rientrare dal lavoro. La donna indossava una tuta grigia e scarpe sportive rosa.

Ricerche in corso

A condurre le ricerche sono i carabinieri, i quali invitano chiunque avesse notizie a chiamare la centrale operativa allo 0422.5101 o il 112.