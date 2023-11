VIDEO | Esplosione e crollo in centro accoglienza migranti: 31 feriti, 4 sono gravi

Dalle prime informazioni, nella struttura c'erano 30 persone. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie

Un’esplosione e poi un crollo sono avvenuti nella notte in una palazzina di due piani adibita a struttura di accoglienza per migranti a San Lorenzo Nuovo nel Viterbese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco

Dalle prime informazioni, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, sono 31 le persone ferite soccorse dal personale sanitario: quattro sarebbero in condizioni più gravi. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie.

Sindaco San Lorenzo Nuovo: “Scoppio forse per fuga gas”

“C’è stata un’esplosione, forse per una fuga di gas, ma sarà l’inchiesta a chiarire le cause esatte di quanto avvenuto”. Lo afferma all’Adnkronos Massimo Bambini, sindaco di San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo, dove nella notte è avvenuta un’esplosione in una palazzina che ospita una struttura di accoglienza per migranti.

In azione cinofili dei vigili del fuoco

Sono state inviate anche squadre Urban Search and Rescue (Usar) e cinofili a San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo, dove nella notte si è verificata un’esplosione e successivo parziale crollo in una struttura di accoglienza di migranti. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, l’esplosione è stata causata probabilmente da una fuga di gas e sono state trentuno le persone ferite soccorse dal personale sanitario.

Procura Viterbo apre indagine

La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina a San Lorenzo Nuovo che ospitava migranti. I magistrati, coordinati dal procuratore Paolo Auriemma, procedono al momento per il reato di disastro colposo. Il pm di turno ha effettuato un sopralluogo.