Paura per Fabio Vita, 35enne scomparso da diverse ore: l’appello sui social

Solarino in apprensione per la scomparsa di un 35enne. Il sindaco Germano in prima linea: "Condividiamo e aiutiamo nelle ricerche".

Momenti di ansia e preoccupazione a Solarino, in provincia di Siracusa, per Fabio Vita, 35enne scomparso da diverse ore.

La famiglia e gli amici non avrebbero notizie di lui da ieri, domenica 8 ottobre.

Solarino, scomparso il 35enne Fabio Vita

Diversi gli appelli apparsi sui social per ritrovare l’uomo. Ecco le informazioni utili per contribuire alle ricerche, apparse in un post del sindaco di Solarino Peppe Germano: “Non riusciamo a trovare FABIO VITA, un giovane ragazzo di Solarino, che è partito ieri sera da Pozzallo alle 21.45 con una moto Yamaha FZ6 nera targata: CX75304 con destinazione Solarino, ma non è mai arrivato. Condividiamo la notizia e la foto di Fabio e qualsiasi avvistamento potrebbe aiutarci nel ritrovamento di Fabio Vita”.

“Contattate i carabinieri di Solarino oppure scrivetemi anche in privato e contribuiamo a dare una mano”, conclude il primo cittadino stimolando chiunque veda il post a condividere e a far circolare la notizia.

La disgrazia a Naro

Si è conclusa in tragedia la vicenda di un altro uomo scomparso, l’86enne Lorenzo Coluzzi. Si era allontanato da una casa famiglia e purtroppo è stato ritrovato senza vita nelle scorse ore a Naro, in provincia di Agrigento.

Fonte foto: Facebook – Peppe Germano