FOTO | Albero crolla in mezzo alla strada: paura a Palermo

A causa delle forti raffiche di vento a Palermo, un albero è crollato in mezzo alla strada in via dei Cantieri

Momenti di paura a Palermo, dove un albero a causa delle forti raffiche di vento in corso è letteralmente crollato finendo in mezzo alla strada in via dei Cantieri, proprio davanti la sede di Fincantieri.

Albero in strada, nessun danno a persone o cose

La carreggiata al momento risulta bloccata, con i vigili urbani già immediatamente avvertiti: non si registrebbero, fortunatamente danni a persone o cose.

