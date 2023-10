Pauroso incidente stradale nel Catanese: auto si ribalta

Un'auto, per circostanze ancora ignote, si è ribaltata in via Mediterraneo a Paternò: sul luogo dell'incidente vigili del fuoco e carabinieri

Un grave incidente si è verificato nelle prime ore della mattina a Paternò.

Lungo via Mediterraneo, infatti, un’auto si è ribaltata finendo con le ruote per aria.

La dinamica è ancora tutta da ricostruire.

Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri

Ignote, al momento, le condizioni di salute del conducente, che poi è stato estratto dal veicolo.

Sul posto sono accorsi immediatamente vigili del fuoco e carabinieri, oltre che un’ambulanza del 118.