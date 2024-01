I parcheggiatori abusivi brulicano a Catania, scattano le denunce

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina di Catania hanno effettuato controlli. Scatta la denuncia per 7 parcheggiatori abusivi recidivi.

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina di Catania hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio in primis per la repressione degli illeciti, penali e amministrativi previsti in tema di circolazione stradale. Sono state controllate 72 persone e 24 mezzi. Scatta la denuncia per 7 parcheggiatori abusivi recidivi.

La Polizia di Stato, inoltre, ricorda che i cittadini possono segnalare il fenomeno in forma anonima tramite l’app della Polizia di Stato “YouPol“.

L’azione dei posteggiatori non legali

In piazza Tricolore sono stati denunciati 2 uomini di 68 e 76 anni, al viale Fleming, all’ingresso del presidio territoriale d’assistenza San Luigi 2 persone di 46 anni e 52 anni, in via Vagliasindi un 58enne, al viale Odorico da Pordenone nelle vicinanze di una nota clinica un 45ebbe e in via Caronda, all’altezza del Bingo, un uomo di 40 anni. Sono tutti noti ai poliziotti per i loro precedenti specifici. I coinvolti, dopo gli accertamenti di rito, sono stati denunciati per il reato previsto dall’art. 7 comma 15 bis del codice della strada che punisce con la pena dell’arresto da 6 mesi a un anno e con l’ammenda da 2000 a 7000 euro. I soldi ritenuto provento dell’attività illecita sono stati confiscati.