Incendio in una palazzina nel Palermitano: 4 persone in ospedale

E’ di quattro persone trasportate in ospedale per accertamenti il bilancio di un incendio divampato nel pomeriggio di ieri (26 novembre) in una palazzina ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Per cause ancora da chiarire, le fiamme hanno avvolto e danneggiato la cucina e il soggiorno di un appartamento al primo piano della palazzina in via Loreto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i residenti e spento il rogo. Presenti anche i carabinieri.