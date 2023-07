Violento scontro tra due auto sulla Statale 115: 5 feriti, interviene l’elisoccorso

Ancora un drammatico incidente nell'Agrigentino: grave uno dei feriti, traffico in tilt.

Nuovo incidente con feriti sulla Sud Occidentale Sicula (Strada Statale 115) nel bivio che porta a Licata, in provincia di Agrigento.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sono 5 i feriti in seguito allo scontro tra due auto. Uno di loro sarebbe in prognosi riservata.

Incidente sulla Statale 115 a Licata, 11 luglio 2023. Foto di Franco Assenza

Ecco la nota dell’Anas con le prime informazioni sul sinistro: : “La strada statale 115 Sud Occidentale Sicula è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 227, a Licata, in provincia di Agrigento. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli e reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il traffico è deviato sulla viabilità comunale”.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

La donna investita in via Belgio a Palermo

Quello sulla Statale 115 non è l’unico incidente avvenuto in Sicilia nelle ultime ore. In via Belgio, a Palermo, una donna sarebbe stata investita mentre attraversava la strada. Anche lei, purtroppo, avrebbe riportato ferite gravi: gli operatori del 118 l’hanno trasferita in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia.

