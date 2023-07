Tragedia all’ingresso dell’ospedale Civico, ecco chi è la vittima dell’incidente

Giuseppe D'Anna è morto proprio nel giorno del suo compleanno in seguito all'ennesimo incidente fatale a Palermo. Si indaga sulla dinamica dell'accaduto.

Giuseppe D’Anna, 51 anni, è l’ennesima vittima della strada in Sicilia: l’uomo è deceduto nelle scorse ore in via Carmelo Lazzaro, vicino all’ingresso dell’ospedale Civico, in seguito a un terribile incidente.

Pare che la tragedia sia avvenuta proprio nel giorno del compleanno dell’uomo.

Incidente all’ospedale Civico, la vittima è Giuseppe D’Anna

Rimane ancora da chiarire la dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle ore 5.30 di lunedì 31 luglio. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, due moto si sarebbero scontrate nei pressi dell’ingresso del nosocomio palermitano per cause ancora da accertare. Pare che uno dei due mezzi stesse proprio entrando in ospedale e che l’altro stesse uscendo.

In seguito all’impatto, per il 51enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Inutile anche l’intervento dei soccorritori del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

Scia di sangue in Sicilia

Quello che ha convolto Giuseppe D’Anna, purtroppo, non è l’unico incidente mortale registrato in Sicilia nelle ultime ore. Oltre alle 3 vittime del sinistro avvenuto sulla Statale 626 Caltanissetta-Gela (Giovanni Fossile, Arianna Ceccatelli ed Eleonora Modica), la Sicilia piange anche la morte del giovane Ivan Oliveri, vittima di un incidente in viale Libertà a Ramacca (provincia di Catania).

